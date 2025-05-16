48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

الطقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 مايو وغدًا السبت 17 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

موجة شديدة الحرارة

وقالت الأرصاد في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الجمعة 16 مايو والسبت 17 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا السبت

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى 37 درجة على أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت حيث من المتوقع تسجل الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة أوضحت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح

كما حذرت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة اليوم الجمعة 16 مايو على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2) متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج (1: 2 ) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 يشهد الطقس انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من ( 5: 7) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ( 24: 26)، القاهرة الكبرى ( 33: 35).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 مايو 2025

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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