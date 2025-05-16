ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أن اتفاقًا محتملًا بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يكون وشيكًا خلال جولته الخليجية.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" مقطع فيديو للمستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني ملمحًا لاتفاق محتمل مع إيران.

وأعلن المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق، أن "طهران ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وفق شروطها".

وأكد "استعداد بلاده للالتزام بالتخلص من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في الأسلحة مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد"، بحسب ما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية.

وخيم تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى قرب التوصل لاتفاق مع إيران حيال برنامجها النووي على جولته الخليجية التي توقع أن يحصد خلالها تريليونات الدولارات، كان آخرها من الاستثمارات التي تعهدت فيها أبو ظبي، آخر محطات زيارته.

وبعد محطته الأولى في السعودية ومن ثم قطر، وصل ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي الخميس، في جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وتحدث ترامب في قطر عن امكانية التوصل لاتفاق مع طهران قائلًا: "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق دون الحاجة للقيام بذلك (في إشارة إلى عمل عسكري محتمل)".

وبعد هذا التصريح، تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، وسط مؤشرات على احتمال قبول إيران بتلبية بعض المطالب الأمريكية بشأن برنامجها.

هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لو كانت قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات.

وبدأت واشنطن وطهران في أبريل مباحثات تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي، بعدما لوح ترامب باحتمال "اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل التفاوض".

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