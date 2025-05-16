لحظات مؤثرة، أمل رزق ترقص وتبكي في حفل زفاف ابنتها هيا كتكت (صور)

حفل زفاف ابنة الفنانة أمل رزق، في لحظات مؤثرة ولقطات حميمية جمعت بين الأم وابنتها، دخلت الفنانة أمل رزق في نوبة بكاء في حفل زفاف ابنتها "هيا" إسماعيل كتكت، الذي أقيم مساء الخميس بحضور عدد من نجوم الفن.

حفل زفاف ابنة الفنانة أمل رزق

ورغم مشاركة الفنانة أمل رزق، العروس وصلة رقصة، فإنها لم تتمالك دموعها في أحضان ابنتها فانهارت من البكاء في مشهد خطف الأنظار وأضفى طابعًا إنسانيًّا دافئًا على الحفل.

وحرص عدد من الفنانين علي حضور حفل الزفاف منهم: خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا فريد شوقي، وئام مجدي، أحمد عبد الحميد وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن شاهين، طارق النهري، سوزان نجم الدين، دينا عبد الله، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، محمد عبد الحافظ، فيفي عبده، عبير منير، هند عاكف، إيهاب فهمي، هاني البحيري، عمرو عبد الجليل، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد خالد صالح وغيرهم.

من هي هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحاج نعمان في جزءيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.