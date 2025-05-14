أبو عبيدة بخير، أول تصريحات للناطق باسم القسام بعد مزاعم اغتياله برفقة السنوار

أصدر الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، تصريحات مساء اليوم، تنسف مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول اغتياله من قبل الاحتلال في عملية النفق المزعوم أسفل المستشفى الأوروبي.

أبو عبيدة يخرج عن صمته ويبارك عملية إطلاق النار بالضفة الغربية

وقال أبو عبيدة: “نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية”.



وتابع: “ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعًا عن أقصاهم ومجابهة للعدوان على الضفة ونصرة لأهل غزة”.

عملية استهدف المستشفى الأوروبي لاغتيال محمد السنوار

وكانت مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قد زادت بشأن اغتيال زعيم حماس، محمد السنوار، والناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، إلى جانب القيادي محمد شبانة، في عملية المستشفى الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر فى الجيش الإسرائيلي مزاعمها، أن عملية اغتيال أبو عبيدة وقائد الحركة محمد السنوار، إلى جانب محمد شبانة، تمت عبر استخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات.

وجاء في التفاصيل، أن عملية اغتيال محمد السنوار شقيق يحيى السنوار، جاءت عقب حصول جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" على معلومات تفيد بأن زعيم حماس الجديد محمد السنوار يختبئ في نفق كبير شيدته الحركة أسفل مستشفى غزة الأوروبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وفق مزاعم المصادر العبرية.

وأوضحت تقارير الإعلام العبري، أن المعلومات المتوافرة بأن السرداب تحت المستشفى الأوروبي كان عبارة عن مجمع قيادي لـ"حماس" وفيه قاعات اجتماعات ومركز قيادة لإدارة المعارك القتالية بين عناصر الحركة وإسرائيل.

وتنفي حركة حماس تشييد أنفاق تحت المستشفيات في غزة، وفق الرواية الإسرائيلية المعتادة لتبرير استهداف المدنيين والمنشآت الصحية.

وفي سرد تلك المزاعم، قال الإعلام العبري، إنه عقب إطلاق سراح الرهينة الأمريكى إيدان ألكسندر، وبدء بحث مقترح صفقة تبادل أسرى ومحتجزين ووقف لإطلاق النار فى غزة، توجه محمد السنوار للقاء قيادات أخرى في حماس، وعقد اجتماعًا معهم في النفق الذي يقع تحت المستشفى الأوروبي.

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