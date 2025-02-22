السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الفلسطينيين تتجمع أمام المستشفى الأوروبى

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن عائلات الأسرى الفلسطينيين تتجمع أمام المستشفى الأوروبى بغزة في انتظار وصول المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم السبت، عن مئات الأسرى الفلسطينيين بإطار صفقة التبادل مع حركة حماس.

 

الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين

 ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز "الشاباك" حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.

 

أعداد الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل

 وكشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، أمس الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة "حماس" وإسرائيل.

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بينهم أقدم أسير ومهندس القسام، الاحتلال يفرج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان "سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023".

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الأسرى الفلسطينيين المستشفى الأوروبي صفقة التبادل

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