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خارج الحدود

ولادة متعسرة لصفقة غزة، والاحتلال يتحدث عن صرامة محمد السنوار تجاه شروط نتنياهو

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المباحثات الجارية بهدف التوصل لهدنة في غزة لم تتعثر، وذلك بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة من أجل إجراء مشاورات داخلية.

استمرار مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية،  في تقريرها أن  رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، أظهر مواقف أكثر تشددًا مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار، تجاه شروط التفاوض.

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وفي السياق ذاته قال  مسؤولون إسرائيليون كبار، إن  تسليم قائمة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء بالنسبة لإسرائيل شرط أساسي لا يمكن المضي قدمًا في مفاوضات صفقة التبادل بدونه.

شروط إسرائيل في المفاوضات

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون وفق ما نقلت هيئة البث،  أنه وفق التفاهمات، فإن على حماس تسليم قائمة كاملة تشمل كافة الأسرى الإسرائيليين لديها بعد 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار وتحرير النساء.

وما زالت حركة حماس  ترفض تسليم قائمة كاملة لأسماء كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ولكن الفجوات بالنسبة للصفقة ليست كبيرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفق المؤشرات، إذا كان هناك اتفاق فإن الإفراج عن الأسرى من الجانبين سيكون فوريًا من لحظة بدء وقف إطلاق النار، وسيبدأ خلال يوم أو يومين من الاتفاق.

شروط حماس في مفاوضات الأسرى 

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات صفقة التبادل، توصلت لتفاهمات بشأن محور فيلادلفيا ومحور نتساريم والدفعات التي سيفرج خلالها عن الأسرى من الجانبين.

وجاءت هذه التطورات، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن وفد الاحتلال في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، سيغادر الدوحة، من أجل إجراء مشاورات داخلية.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أن فريق التفاوض الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من "الموساد" وجهاز الأمن العام وجيش الاحتلال  الإسرائيلي، يعود من قطر بعد أسبوع من المفاوضات الهامة.

كما أضاف أن الفريق سيعود لإجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن مواصلة مفاوضات عودة الأسرى.

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