باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار

زادت مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بشأن اغتيال زعيم حماس، محمد السنوار، والناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، إلى جانب القيادي محمد شبانة، في عملية المستشفى الأوروبي.

عملية استهدف المستشفى الأوروبي لاغتيال محمد السنوار

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر فى الجيش الإسرائيلي مزاعمها، أن عملية اغتيال أبو عبيدة وقائد الحركة محمد السنوار، إلى جانب محمد شبانة، تمت عبر استخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات.

وجاء في التفاصيل، أن عملية اغتيال محمد السنوار شقيق يحيى السنوار، جاءت عقب حصول جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" على معلومات تفيد بأن زعيم حماس الجديد محمد السنوار يختبئ في نفق كبير شيدته الحركة أسفل مستشفى غزة الأوروبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وفق مزاعم المصادر العبرية.

وأوضحت تقارير الإعلام العبري، أن المعلومات المتوافرة بأن السرداب تحت المستشفى الأوروبي كان عبارة عن مجمع قيادي لـ"حماس" وفيه قاعات اجتماعات ومركز قيادة لإدارة المعارك القتالية بين عناصر الحركة وإسرائيل.

وتنفي حركة حماس تشييد أنفاق تحت المستشفيات في غزة، وفق الرواية الإسرائيلية المعتادة لتبرير استهداف المدنيين والمنشآت الصحية.

وفي سرد تلك المزاعم، قال الإعلام العبري، إنه عقب إطلاق سراح الرهينة الأمريكى إيدان ألكسندر، وبدء بحث مقترح صفقة تبادل أسرى ومحتجزين ووقف لإطلاق النار فى غزة، توجه محمد السنوار للقاء قيادات أخرى في حماس، وعقد اجتماعًا معهم في النفق الذي يقع تحت المستشفى الأوروبي.

قرار اغتيال أبو عبيدة والسنوار وقادة حماس

ويزعم جيش الاحتلال أنه فور حصوله على هذه المعلومات، اتخذ قائد المنطقة الجنوبية "يارون فينكلمان" قرار تصفية محمد السنوار، وأرسل طائرات مقاتلة تحمل 40 قنبلة خارقة للتحصينات كل واحدة تزن طنًا، وقصف بها مركز القيادة تحت أرض المستشفى.

محمد السنوار وشقيقه يحيى السنوار، فيتو

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الطائرات قصفت جميع المداخل والمخارج عند مداخل المجمع تحت الأرض، بهدف منع محمد السنوار من الهروب بعد الهجوم، ووصفت العملية بأنها فرصة نادرة لاغتيال شقيق يحيى السنوار.

عقب العملية المزعومة، فرضت إسرائيل حظر تجول في منطقة المستشفى الأوروبي، ولجأت لمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمكان، واستمر ذلك لنحو ساعتين، وبحسب محللين فإن الهدف من ذلك عدم السماح بإنقاذه في حال كان لا يزال على قيد الحياة، على غرار طريقة اغتيال أمين عام حزب الله اللبنانى، حسن نصر الله.

تقديرات جيش الاحتلال تشير لنجاح عملية اغتيال محمد السنوار

وتزعم إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن التقديرات تشير لنجاح عملية اغتيال محمد السنوار، إلى جانب نحو 100 قيادي كانوا في اجتماع معه داخل المقر أثناء القصف، كان ضمنهم الناطق العسكري أبو عبيدة، والقيادي محمد شبانة.

لكن الاحتلال لم يعلن بصورة رسمية عن عملية التصفية وقد يستغرق ذلك وقتًا، وهذا على غرار اغتيال رئيس أركان حركة حماس محمد الضيف، إذ عقب اغتياله لم تكشف تل أبيب عن ذلك على الفور، واستغرق التأكيد نحو 35 يومًا.

وفى هذا السياق، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين: "نفذنا غارة مركزة على مجمع قيادة ‘حماس‘، عناصر من الحركة كانوا يتحصنون في المجمع لحظة تنفيذ الهجوم. فالمنظمة تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض قتالية".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، "اتخذ الجيش إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ورصد جوي واعتماد معلومات استخباراتية إضافية، بهدف تقليل فرص إصابة المدنيين".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخبأ محمد السنوار بكميات هائلة من المتفجرات الخارقة للتحصينات من طراز GBU-31، وهي القنابل الجديدة التي وصلت لإسرائيل من أمريكا، وفق ما ذكرت هيئة البث.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن " محمد السنوار كان متهمًا بالوقوف وراء العديد من الهجمات والمشاركة في وضع مخطط الهجوم على غلاف قطاع غزة، إنه من أكثر المعارضين لإبرام صفقة تبادل الأسرى، كما أنه يقف وراء اختطاف الجندي جلعاد شاليط".

وتابع زعما فى سياق تحليله لشخصية محمد السنوار، "كان شخصية عنيدة بخاصة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وكان عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إنه أسهم في إعادة بناء ‘حماس‘ فترة الحرب، وعلى الأغلب فإن المرحلة المقبلة بعده ستشهد انفراجة كبيرة بشأن حرب غزة".

من جانبها نفت حركة حماس، مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن وجود مراكز عسكرية في مستشفى غزة الأوروبي، وقال متحدث الحركة سامي أبو زهري "هذه أكاذيب تهدف لتبرير جريمة استهداف المستشفى، هذا يعني ألا أحد من قيادات الحركة كان في المكان المستهدف".

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