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خارج الحدود

أبو عبيدة: القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر اليوم

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم.

موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس بأن الحركة ستفرج عن الأسير "الأمريكي - الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، اليوم الإثنين.

وأضافت أن الإفراج سيتم في غضون الساعة 12 ظهرًا بتوقيت غزة.

 

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"

 

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

 

 

 

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أبو عبيدة حماس الأسير الأمريكي

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