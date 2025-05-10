السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يغلق قرية المغيِر شرق رام الله بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض إغلاق على قرية المغيِر شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يواصل حملته على الضفة الغربية 

وشن جيش الاحتلال حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية، وفرض حصارا على عدد من المدن والقرى، وذلك بهدف تهجير الفلسطينيين، وضم مزيد من الأراضي لتوسيع الرقعة الاستيطانية.
 

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوحت بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة الرقعة الاستيطانية في حال اعتراف دول أوروبية على رأسها فرنسا بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

 وذكر مسؤول فلسطيني، أن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيوالمقبل برئاسة فرنسا والسعودية.

 

وأضاف المسؤول الفلسطيني: نعتقد جازمين أنه إذا ما اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن العديد من الدول الأوروبية ستحذو حذوها، ونحن نتحدث عن 5 دول على الأقل دون ان يسميها.

 

وتابع: بالنسبة لهذه الدول، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل المتاح لحماية حل الدولتين في ظل رفض إسرائيل حتى مجلاد الدخول في مفاوضات سياسية حول تطبيق حل الدولتين.

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فرنسا نيويورك الولايات المتحدة السعودية الضفة الغربية جيش الاحتلال تهجير الفلسطينيين

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