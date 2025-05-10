الاحتلال يغلق قرية المغيِر شرق رام الله بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض إغلاق على قرية المغيِر شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يواصل حملته على الضفة الغربية

وشن جيش الاحتلال حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية، وفرض حصارا على عدد من المدن والقرى، وذلك بهدف تهجير الفلسطينيين، وضم مزيد من الأراضي لتوسيع الرقعة الاستيطانية.



وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوحت بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة الرقعة الاستيطانية في حال اعتراف دول أوروبية على رأسها فرنسا بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وذكر مسؤول فلسطيني، أن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيوالمقبل برئاسة فرنسا والسعودية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: نعتقد جازمين أنه إذا ما اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن العديد من الدول الأوروبية ستحذو حذوها، ونحن نتحدث عن 5 دول على الأقل دون ان يسميها.

وتابع: بالنسبة لهذه الدول، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل المتاح لحماية حل الدولتين في ظل رفض إسرائيل حتى مجلاد الدخول في مفاوضات سياسية حول تطبيق حل الدولتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.