الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

مع قرب الوصول لنهاية الحرب، محمد السنوار ظل حماس الذي يعيد تشكيل الحركة

السنوار
السنوار

مع قرب انتهاء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، تلوح في الأفق بوادر لإنهاء الحرب المستمرة في غزة، التي خلفت دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة.

في ظل هذه التطورات، يبرز محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، كقائد جديد يعيد تشكيل حركة حماس وسط أنقاض القطاع، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

 

قيادة جديدة وسط دمار الحرب

بعد استشهاد  يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس والمخطط لهجمات 7 أكتوبر، تولى محمد السنوار قيادة الحركة في غزة.

يتمتع السنوار الأصغر بخبرة ميدانية واسعة، ويقود جهود إعادة بناء الحركة رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بها جراء الحملة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا.

 

مفاوضات صفقة الأسرى

مع اشتداد العمليات العسكرية، أعلنت مصادر دبلوماسية قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، تشمل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج الحركة عن رهائن إسرائيليين تحتجزهم في غزة.

تأتي هذه المفاوضات كجزء من جهود أوسع لإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من التهدئة.

إعادة البناء تحت قيادة السنوار

رغم الدمار الهائل، تعمل حماس بقيادة السنوار على تجنيد جيل جديد من المقاتلين، مستفيدة من الذخائر غير المنفجرة في تصنيع أسلحة بدائية.

ووفقًا لمقاطع مصورة نشرتها الحركة، يواصل مقاتلوها تنفيذ عمليات نوعية في شمال غزة، مما يمثل تحديًا مستمرًا للجيش الإسرائيلي.

 

تحديات أمام التهدئة

ورغم قرب انتهاء المفاوضات، تظل التحديات قائمة، حيث تصر حماس على تحقيق شروطها، بما في ذلك ضمان بقاء الحركة وحماية سكان غزة. وفي رسالة للوسطاء الدوليين، كتب السنوار: “إذا لم تحقق الصفقة تضحيات غزة، فإننا مستعدون لمواصلة القتال”.

مستقبل غزة بعد الحرب

مع اقتراب نهاية الحرب، يواجه قطاع غزة مرحلة معقدة من إعادة الإعمار والتعافي. يرى مراقبون أن قيادة محمد السنوار ستكون حاسمة في صياغة مستقبل الحركة، سواء في مرحلة ما بعد الحرب أو في أي مفاوضات سياسية قادمة.

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