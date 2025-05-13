الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 5 قضايا مخدرات و4 من حائزي الأسلحة النارية

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 7 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن 2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلي - عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين "لـ 2منهم معلومات جنائية".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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