بعد ارتفاع عدد الضحايا، قانوني يكشف العقوبة المتوقعة علي المتهمين بانفجار خط غاز الواحات

لقيت منذ قليل، الطالبة سما بطب أسنان جامعة القاهرة، مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق بالغة في حادث انفجار خط غاز بمدينة أكتوبر، خلال عودتها من الجامعة عقب تسليم مشروع تخرجها.

وكشف جبريل محمود المحامي، أنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب في الحادث، سيعاقب المتهمون بتهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، والتي تنص على إذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

أما عن عقوبة الإصابة الخطأ، فيقول الخبير القانوني جبريل محمود: "تنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالي يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهي القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".

وفي وقت سابق صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما، وهما حذيفة الملا ومحمود عاطف، اللذان لقيا مصرعهما في حادث حريق خط غاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر الذي اندلع يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، من حروق بأنحاء جسديهما، واستلم أسر المتوفين الجثمان وجاري دفنهما بمقابر عائلة كلا منهما.

الواقعة تعود إلى حدوث تسرب في خط الغاز بإحدى المناطق السكنية، مما أدى إلى انفجار ضخم تبعه اشتعال النيران، والتي امتدت إلى السيارات المارة والمواطنين الموجودين في المكان لحظة الانفجار.



وكان بيان وزارة الصحة والسكان، أعلن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وقالت الوزارة إنه تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.

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