الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

نفوق 11 رأس ماشية في حريق بمزرعة مواشي بالبحيرة

مطافي
مطافي

 شهدت قرية مرسي عبد العال بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نفوق 11 رأس ماشية في حريق بمزرعة مواشي دون وقوع إصابات بشرية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة مواشي بقرية مرسي عبدالعال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حيث تلقت الأجهزة المختصة بالبحيرة، بلاغا من أهالي قرية مرسي عبدالعال، بنشوب حريق داخل مزرعة ماشية يمتلكها محمد شحاتة الزهيري، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مزرعة الماشية، وتمت السيطرة علي الحريق واخماده، دون وقوع ايه إصابات بشرية، بينما نتج عنه نفوق 11 رأس ماشية.

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المحمودية البحيرة نفوق مواشى حريق الحماية المدنية

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