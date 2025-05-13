الرياح ساعدت على انتشار النيران، تفاصيل نشوب حريق بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا

كشفت تحقيقات نيابة شبرا حول حريق نشب بمخلفات أعلى سطح عقار في منطقة شبرا، أن عقب سيجارة السبب حيث ساعدت نشاط الرياح في نشوب الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق أعلى عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإطفاء إلى مكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، وتم إخماد الحريق دون وقوع أية إصابات.



ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص اثار الحريق لكشف أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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