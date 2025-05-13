النيابة تعاين حريقا في مدرسة طارق بن زياد بحلوان

تجري نيابة حلوان الجزئية حاليًا معاينة لحريق نشب في محول كهرباء بإحدى المدارس في مدينة حلوان، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل محول كهرباء بمدرسة طارق بن زياد، الواقعة بمنطقة عرب غنيم بحلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

السيطرة على الحريق

انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم فرض طوق أمني حول مكان الحريق وحصار النيران، ليتمكنوا من إطفائها بشكل كامل.

التحقيقات

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان إلى موقع الحريق، واستجوبت شهود العيان لاستبيان أسباب الحريق وكشف تفاصيل الحادث.

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