حكاية شاب تخلص منه 3 بلطجية في التبين

لم يكن مساء يوم الواقعة مختلفًا عن سابقيه في حي التبين جنوبي القاهرة، حيث اعتاد السكان على الهدوء النسبي الذي يسبق نهاية يوم عمل شاق.

لكن في لحظة، تحولت الأجواء إلى مشهد دموي مأساوي، حين سقط شاب عشريني يدعى "أحمد" قتيلًا أمام أعين أسرته وسكان الحي، على يد ثلاثة من البلطجية المسلحين.

تفاصيل الجريمة كما روتها المصادر الأمنية

بحسب المصادر الأمنية، بدأت فصول الحادث عندما تلقى القسم بلاغًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة في أحد شوارع الحي، تخللها استخدام أسلحة بيضاء، أسفرت عن مقتل شاب في العقد الثاني من عمره.

فور تلقي البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى مكان الحادث بقيادة المقدم وسام عطية، رئيس مباحث القسم، حيث عثرت القوة على جثة الشاب "أحمد" مضرجة بالدماء وسط حالة من الهلع والغضب بين الأهالي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجناة الثلاثة بادروا بالاعتداء على الشاب خلال مشاجرة مفتعلة، استخدموا فيها أسلحة بيضاء، قبل أن يفروا من موقع الجريمة وسط ذهول الحاضرين.

شهود عيان: "كانوا عايزين يرهبوا الناس"

تحدث شهود عيان لـ “فيتو”، مؤكدين أن الواقعة لم تكن مجرد شجار عابر، بل بدا أنها محاولة واضحة لبث الرعب في نفوس الأهالي. أحدهم قال: "كان واضح إنهم جايين يفتعلوا مشكلة.. ماحدش فهم ليه اختاروا أحمد بالذات، لكنهم كانوا مسلحين ومحدش قدر يتدخل".

تحركات أمنية ومطاردة للمتهمين

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة للقبض على الجناة، حيث تم تحديد هوياتهم، وتجري حاليًا عمليات ملاحقة في عدد من الأماكن التي يُشتبه في اختبائهم بها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين معروفون بسوابقهم في التعدي والبلطجة، ما يطرح تساؤلات حول دور المجتمع والأمن في التصدي لمثل هذه العناصر قبل وقوع الكارثة.

قصة أحمد: شاب في مقتبل العمر خطفه العنف

"أحمد" لم يكن معروفًا بالمشاكل أو النزاعات، بحسب مقربين منه. كان شابًا في بداية حياته، يحلم بمستقبل أفضل لأسرته. تقول والدته: "ابني راح غدر.. كانوا ممكن ياخدوا أي حاجة، بس ليه يقتلوه؟".

صوتها الممتزج بالحزن والانكسار يختصر ما يشعر به كثيرون من سكان التبين، الذين ودّعوا أحد شبابهم في مشهد لن يُمحى من ذاكرتهم.

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