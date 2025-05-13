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حوادث

الحماية المدنية تجري عملية التبريد لحريق شقة سكنية في السلام

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أجرت الحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لحريق شقة سكنية بالطابق التاسع بمدينة السلام لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق، كما وصل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر الأولية.

 

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع  في أحد العقارات بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

حريق شقة بمدينة السلام 

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بالطابق التاسع بأحد العقارات بشارع جمال عبدالناصر بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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