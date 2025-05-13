الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

حلفت له هقتلك ونفذت، حبس عاطل متهم بقتل آخر رميا بالرصاص في السلام

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام رميا بالرصاص 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


وقال المتهم إنه والمجني عليه كان بينهما شراكة عمل ونشبت بينهما خلافات مالية تنصل منها المجني عليها فأقسم له المتهم بالقتل قائلا: “ قلتله هقتلك قدام الناس ونفذت كلامي”. 


البداية ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين ان عاطل يستقل موتوسيكل اقدم علي اطلاق النار علي المجني عليه أثناء سيره في الشارع فأسقطه غارقا في دمائه ثم فر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة السلام

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