اتحاد السلة يسمح بحضور الجماهير في مباريات نصف نهائي دوري السوبر

أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عودة الجماهير في مباريات الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر موسم 2024/2025.

كما أكد رئيس الاتحاد تطلعه إلى زيادة عدد المشجعين لـ 2000 مشجع لكل فريق، مشيرا إلى أن إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية، يمنح الفرصة من أجل طلب زيادة الحضور الجماهيري.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج، حيث تقام مباريات الأدوار النهائية بنظام Best of 5.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري السوبر موسم 2024/2025.

وتحتضن صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2024-2025.

المباراة الأولى، الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الاثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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