الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

مواعيد مباريات نصف
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري السوبر موسم 2024/2025.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج، حيث تقام مباريات الأدوار النهائية بنظام Best of 5.

وتحتضن صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر

المباراة الأولى، الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الاثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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الاتحاد المصري لكرة السلة كرة السلة عمرو مصيلحي دوري السوبر الزمالك

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