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رياضة

كرة السلة، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًّا أحمد عمر، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/ 2025.

 

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتسبقها مواجهة قوية بين الزمالك وسبورتنج على المركز الثالث.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الـ9:30 مساء، بحضور عدد قليل من الجماهير.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الكأس، بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

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كرة السلة الأهلي النادي الأهلي وجستي بوش الاتحاد السكندري أحمد عمر

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