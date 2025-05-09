اتحاد الطائرة يشطب الحكم مجدي حافظ ويحيله للجنة القيم بـ "الأولمبية"

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خلال جلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2025، قرارًا بشطب الحكم مجدي علي حافظ نهائيًا من سجلات حكام الاتحاد وإحالته إلى لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ اللازم.

وجاء ذلك استنادًا إلى ما ورد في لائحة النظام الأساسي ونشرة التعليمات والعقوبات، وبناءً على ما انتهت إليه إدارة الشئون القانونية بالاتحاد.

كما قرر المجلس إحالة المذكور إلى لجنة القيم باللجنة الأوليمبية المصرية، وتكليف الإدارة القانونية بالاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحريك دعوى جنائية ومدنية ضده، بعد ثبوت قيامه بنشر منشورات مسيئة للاتحاد ومسؤوليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة في بيانه أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة تمس الاتحاد أو مسؤوليه، خاصة تلك التي تنشر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل، والتي تهدف إلى تشويه الصورة العامة وإثارة البلبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في وقت سابق إحالة مجدي حافظ، رئيس لجنة الحكام السابق، إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة الطائرة، وذلك على خلفية ما بدر منه من تصريحات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مغالطات متعمدة تهدف إلى إثارة الرأي العام، وتجاوزت حدود النقد إلى السب والقذف، فضلًا عما حملته من إثارة للفتنة والحساسيات بين الأندية.

وتسعى لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية إلى فرض حالة من الهدوء على المشهد الرياضي والتصدي لأي محاولات للخروج عن النص في إطار مدونة السلوك الرياضي التي يجب على الجميع الالتزام بها من أجل خلق مناخ صحي رياضي يتنافس فيه الجميع ضمن أجواء مثالية.

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