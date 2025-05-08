صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات

قامت مساء اليوم فرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، بالاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي لعام ٢٠٢٥، داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، والذي يتم الاحتفال به في مثل هذا الوقت من كل عام، وتحتفل به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار «القفازات إذا لزم الأمر.. نظافة الأيدي دومًا».

رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لنظافة الأيدي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة سالي محيي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، والدكتور حسام فهمي مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

خفض معدلات العدوى المكتسبة من المستشفيات

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قد أوضح، بأن ذلك يأتي إيمانًا من مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأهمية نظافة الأيدي، كأفضل وسيلة لمكافحة العدوى، وحماية المرضى والأطفال والفرق الطبية من الأمراض، ويعتبر غسل الأيدي وسيلة فعالة لإنقاذ الأرواح، وخفض معدلات العدوى المكتسبة من المستشفيات، حيث شاركت جميع المستشفيات بالمحافظة بنسبة ١٠٠%، في عمل ورش عمل ومحاضرات علمية وندوات توعوية على غسل اليدين.

الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي بصدر الزقازيق

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمشاركة في هذا الاحتفال بمستشفى الصدر بالزقازيق، وتكريم المتميزين من الفرق الطبية والخدمات المعاونة، مقدمًا الشكر لفرق مكافحة العدوى والفرق الطبية بالمحافظة، كما دعاهم ببذل المزيد من العمل والاجتهاد لحماية المرضى والفريق الطبى والمجتمع، كما تم توزيع الشهادات والهدايا وتكريم الملتزمين بتطبيق سياسة غسل الأيدي.

أهمية النظافة والنظافة الشخصية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، مناشدًا المرضى خاصة والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة، لغسل اليدين، والتي تساعد بشكل كبير علي الحد من إنتشار الأمراض، وسرعة القضاء عليها، موضحًا أن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين

وحث الدكتور هاني جميعة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ونقاط الرعاية الصحية المختلفة، مضيفًا بأنه يجب إجراء نظافة اليدين واتباع الطرق السليمة لها عند الحاجة، مؤكدًا بأنها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وبخاصة الفيروسية منها.

أهمية التوعية بهذه العادة الصحية

مؤكدًا أن الحاجة إلى التوعية بهذه العادة الصحية، بات أمرًا في غاية الأهمية في ظل اجتياح الأمراض المعدية مثل وباء كورونا، ليكون غسل اليدين إحدى أهم الطرق الوقائية للحد من انتقال المرض، والتركيز على أن يكون ذلك عادة صحية يومية ومكررة، بعد أن بات فيروس كورونا، يحيط بالجميع وينتقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، وللوقاية من انتقال الفيروسات إلى أجسامنا، وأن غسل الأيدي هو أمر يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لأنها تدافع عن حق الجميع، في اتباع عادات صحية وسليمة للحفاظ على حياة جيدة.

أهمية الثقافة الواعية في حماية انفسنا

موضحًا أن وجود الفيروسات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة في العالم بشكل واضح، يدفع الناس إلى أهمية أن يكون لديهم ثقافة واعية في حماية أنفسهم من عدوى المرض، من خلال إتباع إجراءات الوقاية المتعارف عليها الآن، لافتًا إلي أن غسل اليدين هو أبرزها وأكثرها أهمية في التخلص من الفيروسات العالقة على اليدين، والمسئولية تقع على عاتق الفرد لحماية نفسه من هذه الأمراض، ولعل غسل اليدين طريقة سهلة ومتاحة للجميع، ولا تتطلب الكثير من الجهد والمال.

مناشدة المواطنين بحماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المحيط

وناشد جميعة" كافة المواطنين بمحافظة الشرقية، وجميع الشعب المصري، بمضاعفة عمق المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المحيط، ليكون غسل اليدين عادة صحية ذات فائدة كبيرة وحماية فعلية من المرض، حيث أن الأمراض الوبائية سريعة الإنتشار، والتلامس بأيد ملوثة، من أكثر الطرق التي تزيد من فرصة نقل المرض من شخص لآخر، مضيفًا بأن علي الفرد أن يغسل يديه مدة لا تقل عن دقيقة كاملة، بالماء الفاتر والصابون، كونه يساعد على التخلص من الميكروبات بشكل أفضل.

تنظيف اليد جيدا وما بين الأصابع

وطالب كل مواطن أن ينظف يده جيدًا ما بين الأصابع بدقة، وأن يغسل اليدين بطريقة دائرية، مؤكدًا أهمية أن تشمل عملية غسل اليدين، التركيز على الأظافر وما تحت الظفر، وبخاصة الطويلة منها، كونها تعتبر بؤرة لتجمع الميكروبات، وأن يستمر غسل اليدين طيلة الوقت الذي يمكن أن يتم فيه لمس الأسطح المختلفة، كذلك غسل اليدين عند الدخول للمنزل بعد العودة من العمل أو التسوق، وقبل الأكل وبعده، وعند إستخدام المرحاض، وفي كل وقت يمكن أن تكون فيه اليدان معرضة للتلوث.

التقليل من استخدام المعقمات المختلفة

كما أكد أنه ينصح بالتقليل من استخدام المعقمات المختلفة التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة، إلا في الضرورة، والاستغناء عنها بغسل اليدين بالماء والصابون إن أمكن، مع العلم أن الصابون يقتل الفيروس التاجي عن طريق تدمير الغلاف الخارجي الذي يحميه، وإذا بدت يداك متسختان، فيجب أن تغسلهما بالماء والصابون لأن معقم اليدين أقل فعالية على الأيدي المتسخة بشكل واضح.

تخصيص هذا اليوم سنويا

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص هذا اليوم سنويًا، من أجل رفع وعى المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والاجتماعي والإقتصادي للمجتمعات، وفقًا لحملة عالمية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكافة أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع علي غسل أيديهم بالصابون، ورفع الوعي بأهمية ذلك، باعتبارها عاملًا أساسيًّا في وقاية كافة المواطنين والشعوب بالعالم من الأمراض.

الوقاية من العدوى ومكافحتها

وأيضًا الوقاية من العدوى ومكافحتها، حفاظًا على أرواحهم، بجانب إحراز تقدم في هدف الحفاظ على صورة عالمية حول أهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية، وجمع الناس معًا لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم، وتشجيع المشاركة والعمل للحفاظ على هذه الحركة العالمية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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