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وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال الصيانة بمستشفى بلبيس

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة وأعمال الصيانة بمستشفى بلبيس

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

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التأكد من تواجد القوى البشرية بالمستشفى 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية، إن وكيل وزارة الصحة تفقد الأقسام الطبية المختلفة، في حضور الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وايضا التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتدريب الجيد على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحالات الحرجة، ومن عمل الأجهزة بكفاءة بالاستقبال.

إجراء كافة الفحوصات الطبية 

ووجه جميعة بسرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم انتظارهم فترة طويلة وتحويلهم للأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، أو خروجهم تحسن وفقًا للتشخيص الطبي والحالة الصحية لكل مريض.

رافق جميعة وكيل المديرية للصيدلة الموحدة 

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ويرافقه وكيل المديرية الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وتوافر البدائل المتاحة لبعض أصناف الأدوية، متفقدًا قسم الأشعة، متابعًا أعمال الصيانة الجارية لجهاز الأشعة المقطعية من الشركة الموردة، والتأكد من عمل جهاز المقطعية الثاني بكفاءة، لعدم تأثر الخدمة المقدمة، كما تفقد العيادات الخارجية، والتي بها ٢٤ عيادة تخصصية،

متوسط التردد الشهرى على العيادات 

 وقام بمتابعة مؤشرات التردد عليها، حيث يصل متوسط التردد اليومي حوالي ٨٥٠ مريضا، ومتوسط التردد الشهري على العيادات أكثر من ٢٠ ألف، وتم التأكد من تواجد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وانتظام العمل بالعيادات، متفقدًا صيدلية العيادات الخارجية، وشباك صرف التذاكر، متفقدًا مخازن الأدوية، ومنافذ صرف أدوية العيادات الخارجية.

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التأكد من كفاءة الأجهزة وجودة الخدمة 

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمات المقدمة بقسم  الحضانات، والعناية المركزة للأطفال، وتم التأكد من كفاءة الأجهزة وجودة الخدمة، وقام في ختام زيارته بتفقد الأقسام الإدارية والمالية بالمستشفى، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية بالمستشفى.

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هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية مستشفي بلبيس المركزى الدكتور بهاء ابو شعيشع وكيل مديرية الشؤون الصحية الدكتورة نورهان سليم مديرة ادارة التخطيط

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