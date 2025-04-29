الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان الجمعة

قافلة طبية
قافلة طبية

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية عن انطلاق قافلة الدكتور عبد الله الغندور الطبية المجانية فى تمام التاسعة من صباح يوم  الجمعة القادم، وذلك تحت رعاية  محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمقر عيادات الدكتور الراحل عبد الله الغندور بمدينة العاشر من رمضان.

صحة الشرقية: 10 آلاف منتفعة في اليوم الأول لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

المهندس حازم الأشموني 

 وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم القطاع الخاص للمنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

 

الدكتور هانى جميعة 

 هذا وقد أوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه القافلة الطبية المجانية تعد استمرارًا للأثر الإنساني الطيب للراحل الدكتور عبد الله الغندور، الذى لم يدخر أي جهد في التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى الشرقية.

صحة الشرقية: إجراء 6 عمليات جراحية بالمستشفى المركزي بالإبراهيمية

تخصصات القافلة الطبية المجانية 

 وأضاف أن القافلة تشمل على ١٥ تخصصا طبيا، وهى العظام والمسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمي وعلاج الأورام والقلب والرمد والأطفال وجراحة الأطفال والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والأمراض الصدرية والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن خصم ٥٠٪ على جميع التحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة لإجراء ١٠ عمليات جراحية مجانية للحالات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مديرية الشؤون الصحية محافظة الشرقية محمد جبران وزير العمل عبدالله الغنددور قافلة طبية مجانية

مواد متعلقة

صحة الشرقية: 10 آلاف منتفعة في اليوم الأول لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

صحة الشرقية: إجراء 6 عمليات جراحية بالمستشفى المركزي بالإبراهيمية

وكيل صحة الشرقية يتفقد انتظام العمل بمستشفى فاقوس المركزي

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويكرم رؤساء الأقسام
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

منها الإخلاء وزيادة الأجرة، أهم مقترحات تعديل الإيجار القديم بعد إحالته للنواب

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية