صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان الجمعة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية عن انطلاق قافلة الدكتور عبد الله الغندور الطبية المجانية فى تمام التاسعة من صباح يوم الجمعة القادم، وذلك تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمقر عيادات الدكتور الراحل عبد الله الغندور بمدينة العاشر من رمضان.

المهندس حازم الأشموني

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم القطاع الخاص للمنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الدكتور هانى جميعة

هذا وقد أوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه القافلة الطبية المجانية تعد استمرارًا للأثر الإنساني الطيب للراحل الدكتور عبد الله الغندور، الذى لم يدخر أي جهد في التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى الشرقية.

تخصصات القافلة الطبية المجانية

وأضاف أن القافلة تشمل على ١٥ تخصصا طبيا، وهى العظام والمسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمي وعلاج الأورام والقلب والرمد والأطفال وجراحة الأطفال والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والأمراض الصدرية والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن خصم ٥٠٪ على جميع التحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة لإجراء ١٠ عمليات جراحية مجانية للحالات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية

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