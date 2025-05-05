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وكيل "صحة الشرقية" يتفقد معمل الرصد البيئي بالعصلوجي لمتابعة جودة الخدمات

صحة الشرقية
صحة الشرقية

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، معمل الرصد البيئي بقرية العصلوجي بمركز الزقازيق، والتابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العمل، وجودة الخدمات المعملية المقدمة به.

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الدكتور فادى جلال مدير عام الطب الوقائى بالمديرية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقيى ان وكيل وزارة الصحة بالشرقية تفقد يرافقه الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، الأقسام المختلفة بالمعمل، ومنها معمل ملوثات الهواء، والمجاري المائية، والمعمل الكيماوي، والبكتيريولوجي، والتعقيم، واطمأن على تواجد القوى البشرية، وانتظام إجراء الاختبارات المعملية، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، ودقة وجودة نتائج تحليل ملوثات البيئة،

سبل تطوسر الخدمة لتلبية احتياجات المنشأت

 كما تم التأكد من توافر كافة المستلزمات والكيماويات والكواشف اللازمة، وناقش وكيل الوزارة مع مدير معمل الرصد البيئي سبل تطوير الخدمة لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المختلفة، من إجراء الاختبارات المعملية، والتي من شأنها المساهمة في حماية البيئة المحيطة من أي ملوثات تؤثر على صحة الإنسان.

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توافر وسائل تنظيم الاسرة

كما  تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة خدمات الرعاية الأولية، والتطعيمات الروتينية للأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة بوحدة طب الأسرة بالعصلوجي، حيث تم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية بالوسائل طويلة المدى، وتقديم المشورة الأسرية للسيدات. كما تم مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات، وكفاءة الأجهزة داخل الوحدة.

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية قرية العصلوجى مركز الزقازيق مديرية الشؤون الصحية معمل الرصد البيئى

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