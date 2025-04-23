وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويكرم رؤساء الأقسام

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بزيارة تفقدية لمستشفى منيا القمح المركزي، لتكريم عدد من رؤساء الأقسام والفرق الطبية وإدارة المستشفى، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية، وما شهدته المستشفى من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، في تطوير ورفع كفاءة الأقسام والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك في إطار الحرص على دعم وتحفيز الكوادر الطبية المتميزة،

مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة باستكمال المستشفى

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن جميعة استهل زيارته بلقاء جمعه مع عدد من ممثلي المجتمع المدني بمنيا القمح في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والدكتور أحمد صبري مدير مستشفى منيا القمح، ورؤساء الأقسام بها، وذلك بمكتب مدير المستشفى، وتم مناقشة عددًا من المقترحات المتعلقة باستكمال تطوير المبنى الجديد للمستشفى، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

فيلم وثائقى يعرض ابرز الانجارات بالمستشفى

وعقب ذلك قام الدكتور هاني جميعة بتكريم إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام والكوادر الطبية المتميزة بها، خلال حفل التكريم الذي أقيم بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، وشهد عرض فيديو وثائقي استعرض أبرز إنجازات المستشفى خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك في حضور قيادات المديرية، وممثلي المجتمع المدني، وبعض السادة الإعلاميين والصحفيين.

تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى

وأعرب وكيل وزارة الصحة خلال كلمته عن تقديره العميق لكافة الفرق الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى، مثمنًا جهودهم المتواصلة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وسعيهم الدائم لتطوير أقسام المستشفى ورفع كفاءتها، بما ينعكس بشكل مباشر على رضا المرضى وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه من إنجازات هو نتاج تضافر وتكامل الجهود داخل منظومة العمل، وكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم المواطن المصري، وقام بتقديم شهادات التقدير والدروع للمتميزين.

جميعة يتفقد المبنى الخرسانى للمستشفى

وأختتم وكيل وزارة الصحة بالشرقية زيارته بتفقد سير العمل في بعض الأقسام بالمستشفى، وتفقد المبنى الخرساني، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة لتشغيله في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والتي وجه بها أثناء زيارته الأخيرة للمستشفى منذ أسبوعين في أول أيام شهر رمضان، بالشكر لكافة العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم خدمة طبية متميزة.

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