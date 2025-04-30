صحة الشرقية تنظم قافلة طبية في منيا القمح

أكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بيشه عامر بمركز منيا القمح استمرت يومين، واشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وذلك بعيادات الباطنة والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان"، مع تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف المجانى على 2399 مريضا

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية إنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2399 مريضا من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وذلك فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكم منسق القوافل الطبية والعلاجية وكذلك تم صرف العلاج اللازم لهم.

ولفت إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة "، مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القوافل الطبية العلاجية العلاجية الشاملة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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