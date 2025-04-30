الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية في منيا القمح

صحة الشرقية
صحة الشرقية

أكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بيشه عامر بمركز منيا القمح استمرت يومين، واشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وذلك بعيادات الباطنة والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان"، مع تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان الجمعة

 

توقيع الكشف المجانى على 2399 مريضا

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية إنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2399 مريضا من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وذلك فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكم منسق القوافل الطبية والعلاجية وكذلك تم صرف العلاج اللازم لهم. 

ولفت إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان الجمعة

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة "، مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القوافل الطبية العلاجية العلاجية الشاملة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قرية بيشة عامر مركز منيا القمح 90 قافلة طبية مجانية 11عيادة و10تخصصات

مواد متعلقة

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان الجمعة

صحة الشرقية: 10 آلاف منتفعة في اليوم الأول لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

صحة الشرقية: إجراء 6 عمليات جراحية بالمستشفى المركزي بالإبراهيمية

وكيل صحة الشرقية يتفقد انتظام العمل بمستشفى فاقوس المركزي

ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في ملف خليفة كولر والإعلان خلال ساعات

تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن احتجاز طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية