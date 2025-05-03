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صحة الشرقية: تفعيل وحدة مناظير الركبة بفاقوس

صحة الشرقية: تفعيل
صحة الشرقية: تفعيل وحدة مناظير الركبة بفاقوس

قام فريق جراحة العظام بمستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية  بإجراء أول عملية منظار لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي وتهذيب الغضروف الهلالي،وهى الاولى بتاريخ المستشفى  باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لحالة تبلغ من العمر ٤٧ عاما، حيث تم اليوم تفعيل وحدة مناظير الركبة الجديدة ولأول مرة  بقسم العظام بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية.

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وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  أكد  أن هذه الوحدة تعد إضافة جديدة لمنظومة جراحات العظام بالمستشفيات العامة والمركزية، وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مركز ومدينة فاقوس والمراكز المجاورة. 

وأشاد جميعة بجهود الفرق الطبية بمستشفى فاقوس المركزي في تفعيل وحدة مناظير الركبة الجديدة، وإنجاز أولى العمليات بكفاءة ودقة عالية حيث تم التعامل مع الحالة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، والتي تم استقبالها وهى  تعاني من آلام حادة بالركبة، وإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل، حيث تبين وجود تورم نتيجة قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وقطع بالغضروف الهلالي.

 وقد أجريت العملية تحت تأثير التخدير النصفي باستخدام المنظار، وتم خلالها إعادة بناء الرباط الصليبي مع تهذيب الغضروف، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان الفريق الطبى الذى قام بالجراحة هم الأستاذ الدكتور عبدالباسط عيداروس أستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة الزقازيق، وبمشاركة الدكتور صهيب الأمير أخصائي جراحة العظام والمفاصل، والدكتور حسام الدين فايز استشاري التخدير والعناية، وتحت إشراف الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إن هذا النجاح يأتى  في ضوء الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، وتماشيًا مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة 

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بالإضافة لتوفير أحدث التقنيات الطبية والمستلزمات اللازمة داخل مستشفيات الصحة، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي وهيئة التمريض  ودقة الإجراءات المتخذة لضمان استقرار حالة المريض. 

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الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى اول عملية منظار لاصلاح الرباط الصليبي الاولى بتاريخ المستشفى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية

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