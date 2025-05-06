مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

نفى مصدر بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية صحة ما تردد عن إلقاء القبض على الدكتور "جمال.ع" عميد كلية العلوم تنفيذا لأمر ضبط بحقه في واقعة وفاة الطالبة روان ناصر الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية التي سقطت من الدور الرابع بالكلية مؤكدا أن العميد تم استدعاوه من قبل النيابة العامة مع عدد من مسؤولي الكلية لأخذ أقوالهم في الواقعة كإجراء روتينى مطالبا بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

وتسبب مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل، وخاصة بعد شهادة بعض أصدقائها، الذين ألقوا مسئولية وفاة الطالبة، التي سقطت من الدور الرابع بالكلية، على تأخر نقلها إلى المستشفى، وانخفاض سور “درابزين” الطابق الرابع من الكلية.

فيما تداولت صفحات الفيسبوك الساعات الماضية مقاطع لتسجيلات صوتية لأشخاص مجهولي الهوية تزعم أن الفقيدة كانت تحتفظ بمقطع فيديو لأحد المسئولين بالكلية، وهو ما دفعه للتخلص منها، إضافة إلى تسجيلات صوتية تزعم أن هناك شخصا كان يرتدى بدلة تمكن من سرقة متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول من مكان الحادث.

"فيتو" تتواصل مع خال روان ناصر

فيما تواصلت “فيتو" مع الحاج حسين خال روان ناصر، طالبة علوم الزقازيق، والذى أكد أن ابنة شقيقته كانت متفوقة في دراستها ومن أوائل دفعتها ومتدينة ومحبوبة من الجميع، وتمتاز بخفة الظل ومحبة للحياة ولم تكن لها عداوات مع أي شخص طوال حياتها.

وأضاف: يوم الحادث خرجت روان من منزلها الكائن بشارع وادى النيل مدينة الزقازيق، وتوجهت إلى جامعة الزقازيق لأداء امتحان العملي بقسم الرياضيات بكلية العلوم.

وتابع خال الطالبة: فور إبلاغنا بالحادث الأليم هرعنا إلى المستشفى الجامعي، وهناك أبلغنا الأطباء بوفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة، ووجدنا العشرات من زملائها، والذين أكدوا لنا أن روان سقطت من الطابق الرابع بالكلية، فأصيبت الأسرة بصدمة كبيرة ودخلوا في حالة بكاء شديدة غير مصدقين ماحدث حتى الآن.

وعن التسجيلات الصوتية المتداولة على بعض صفحات الفيسبوك لعدد من الحسابات الشخصية المجهولة التى تزعم أن سبب وفاة ابنة شقيقه هو أنها كانت تحتفظ بمقطع فيديو لأحد المسؤولين بالكلية نفى علمه هو وأسرتها بالموضوع، قائلا: “اللي عنده أي معلومات يتوجه بها للنيابة العامة”.

واستطرد: “روان بنت متدينة وكانت تواظب على الصلوات في حينهاـ وحافظة لكتاب الله وفي حالها ولم يكن لها عداوات مع أي حد.. وكانت بتحكى تفاصيل حياتها لوالدتها وشقيقتيها، ومتعلقاتها الشخصية لم تسرق وهاتفها المحمول ونظارتها تحطمت تماما جراء الحادث الأليم، والنيابة العامة تحفظت على شريحة الموبايل في محاولة لفك لغز الواقعة.. وكلنا منتظرين نتائج التحقيقات ومعاقبة المسؤولين المهملين والمقصرين عن تأخر سيارة الإسعاف، وانخفاض سور المبنى الذى سقطت منه لو فرضنا أن الواقعة سقوط نتيجة اختلال توازنها”.

والدها: ننتظر تقرير الطب الشرعي النهائي بفارغ الصبر لبيان سبب وفاتها

وقال والد الفقيدة ناصر أحمد السيد والذى يعمل محاسبا: إن الأسرة في حالة صدمة غير مصدقين وفاة ابنتهم روان "عروس الجنة"، وأنه هو كان ينتظر تخرجها من الكليةـ مضيفا: ننتظر بفارغ الصبر تقرير الطب الشرعي النهائي لبيان سبب وفاة ابنتي، وربنا يصبرنا على فراقها.

مشاهد مؤثرة من جنازة روان طالبة علوم الزقازيق

وشهدت جنازة «روان ناصر أحمد السيد»، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم في جامعة الزقازيق، ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية أول أمس الأحد، مواقف إنسانية مؤثرة، حيث اجتمع الأهالي لوداع الفقيدة وسط أجواء مليئة بالحزن.

وتجسدت المشاهد في لحظات الوداع والدموع، وأثرت هذه الفاجعة في مشاعر الأهالي وأحزنت قلوبهم بمصرع الطالبة المتفوقة والتي كانت تحلم بالتخرج من الكلية، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك، لتلقى ربها بشكل مأساوي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الحجازي الكائن بمدينة الزقازيق، ليتم بعدها الدفن بمقابر أسرتها وسط حالة من الحزن الشديد، وانهيار أسرتها وأصدقائها حزنا على فراقها.

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن"، 22 عاما، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة ووفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

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