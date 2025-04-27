صحة الشرقية: 10 آلاف منتفعة في اليوم الأول لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

قدمت الفرق الطبية المشاركة في حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في اليوم الأول من المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لـ ١٠٢٧٥ منتفعة بمحافظة الشرقية، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٧٩٩ سيدة، فضلًا عن تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

انظلالق حملة بتظيم الاسرة والصحة الانجابية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية انطلقت أمس وتستمر حتى ٨ مايو ٢٠٢٥ على مرحلتين.

متابعة الفحص بالسونار

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية ، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال،

المرحلة الاولى بحملة تنظيم الاشرة والصحة الانجابية

مشيرًا الى أن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، فاقوس، بلبيس، ههيا، منيا القمح، أبو كبير، أولاد صقر، مشتول السوق، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر"، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ إبريل، وتليها المرحلة الثانية لمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة من ٤ إلى ٨ مايو لعام ٢٠٢٥.

المرحلة الثانية تضم 9 إدارات

وقال جميعة إن تلك المرحلة تضم ٩ إدارات صحية هي "الزقازيق، القرين، أبو حماد، ديرب نجم، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، الحسينية، كفر صقر، صان الحجر

الدكتورة عايدة عطية

واكد ت قالت الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة لافتة عن مشاركة الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر

259 عيادة تنظيم أسرة ثابتة و11 عيادة طبية متنقلة

وأضافت أن ذلك من خلال ٢٥٩ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعومة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٢٣ طبيب مدرب، و٣٥٤ ممرضة، و٥١٨ رائدة ريفية ومثقفة سكانية

المهندس محافظ الشرقية

فيما أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الحملة التنشيطية «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عبر جميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، إلى جانب توفير العيادات المتنقلة لتغطية المناطق النائية لضمان تقديم رعاية صحية شاملة لكافة الأسر وخاصة الأولى بالرعاية بالإضافة لتنظيم العديد من الندوات الإعلامية التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

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