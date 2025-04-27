صحة الشرقية: إجراء 6 عمليات جراحية بالمستشفى المركزي بالإبراهيمية

أكد الدكتور السيد عبد السلام مدير عام مستشفى الإبراهيمية المركزى وبعد الدعم المقدم من وزارة الصحه بتوفير جهاز الأشعة السينية c.arm حضر مريض اليوم بالاستقبال والطوارئ يعاني من كسر بمنتصف عظمة الفخذ الأيمن وعلى الفور تم تثبيت الكسر بمسمار نخاعي تشابكي تيتانيوم تم إجراء العملية مجانا تنفيذا لمنظومة التأمين الصحى بعد اصدار الخطاب اللازم للتأمين بمحافظة الشرقية

ورم بالغدة الدرقية لمريضة 65 سنة

كما حضرت أيضا مريضة ٦٥ سنة تعاني من ورم بالغدة الدرقية بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة واستيفاء كل العروض الطبية تم تجهيز المريضة للعمليات وعمل استئصال كامل للغدة الدرقية مع الحفاظ على الأعصاب والشرايين الحيوية في منطقة الرقبة والمريضة بحالة جيدة وتخضع للعلاج بالقسم طبقا للبروتوكولات وزارة الصحة.

تثبيت الكسر بمسمار نخاعي ضاغط

كما حضر مريض آخر للطوارئ وعمره 42 سنة يعاني من كسر بأعلى عظمة الفخذ الأيمن وتم تثبيت الكسر بشريحة ومسمار ديناميكي ضاغط DHS pde مريض يعاني من كسر بعظمة الفخذ الأيمن وتم تثبيت الكسر بمسمار نخاعي تيتانيوم مرن وتم اجراء العمليات مجانا تنفيذا للعلاج على نفقة الدولة بعد إصدار قرارات لهم.

استئصال رحم وكيس بارثولينى كامل

وقال مدير مستشفى الإبراهيمية محافظة الشرقية إنه في إطار السعي المستمر لتقديم خدمة طبية متميزة لتخفيف العبء على المرضى.أجرى الفريق الطبي بقسم النساء والولادة عمليات ذات مهارة حيث تم استئصال رحم كامل به أورام ليفيه كما تم استئصال كيس بارثولينى كامل لسيدة أخرى وتم تحويل الحالات بعد استقرارها للقسم الداخلى للمتابعة لحين التحسن والخروج مع متابعة العيادة الخارجية.

مدير المستشفى يوجه الشكر لفرق العمليات

هذا ووجه مدير المستشفى الشكر للفرق الطبية من أطباء الجراحة والعناية المركزة والذين شاركوا فى عمليات اليوم ومنهم الدكتور إسماعيل البديوي مدير العمليات الدكتور إسلام صفوت رئيس قسم العظام والدكتور حسن نافع استشاري جراحة العظام بهيئة المستشفيات التعليمية ودكتور محمد ماجد أخصائي جراحة العظام الدكتورة ميادة إبراهيم أخصائي التخدير.

طبيبات النساء والتوليد

بالاضافة الى اطباء النساء والتوليد بالمستشفى ومنهم الدكتورة إيمان شحته السيد استشاري النساء والولادة والدكتورة سارة عبد الستار أخصائي النساء والتوليد ومعهم الدكتورة ميادة السيد أخصائي التخدير.

مدير المجالس الطبية المتخصصة

وقال الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة: إن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إصدار 10 آلاف و646 قرار علاج لعلاج على نفقة الدولة، لعمليات زراعة الأنسجة والأعضاء، التي شملت زراعة الكبد، والكلى، والنخاع، والقرنية، وذلك خلال عامي 2023 و2024، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات العلاجية.

تقرير اللجنة الثلاثية

وقال العقاد: إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء جعل منظومة العلاج على نفقة الدولة تشهد انفتاح على المرضى غير معهود، مشيرا إلى أن القرار يستخرج فور ورود تقرير اللجنة الثلاثية بالمستشفى والتحقق من التقرير وبطاقة الرقم القومي الخاصة للمريض.

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