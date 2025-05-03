وكيل صحة الشرقية يترأس الورشة التدريبية للإسعافات الأولية

ترأس الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لمدربي كرة القدم والرياضيين بمحافظة الشرقية، والتى خصصت عن الإسعافات الأولية وكيفية الإنعاش القلبي الرئوي، في حضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

جانب من الحضور بالتدريب

وبالاضافة الى الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد حمدي مدير عام الكوادر الرياضية، وعمرو عبدالباقي مدير عام التدريب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمر حجازي مدير التسويق الرياضي والمسئول الإعلامي بمديرية.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

التعاون بين الشباب والرياضة وشركة للخدمات الرياضية

وقال محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بصحة الشرقية، إن الورشة تنظمها وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وشركة متخصصة بالخدمات الرياضية، وبالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة الزقازيق، وذلك بقاعة المحاضرات بكلية التجارة جامعة الزقازيق.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

مبادرة الرئيس السيسي بداية بناء الإنسان

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية للمواطنين واللاعبين في جميع الالعاب الرياضية بمحافظة الشرقية، ونشر برامج توعوية بأهمية الإسعافات الأولية، والثقافة الإسعافية، وطرق التعامل مع الإصابات والحالات المرضية الطارئة.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

التفرقة بين المريض والمصاب

واضاف أن الدكتور هاني جميعة قام في حضور نائب رئيس جامعة الزقازيق، وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة، بتدريب مدربي كرة القدم، على الطرق المختلفة للإسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي، وكيفية قياس العلامات الحيوية للاعبين، وكيفية التفرقة بين المصاب والمريض، والقيام ببعض التجارب عن كيفية التعامل مع إصابات الملاعب المختلفة، والتوعية بأهمية ذلك في الحفاظ على حياة المصابين اللاعبين، باعتبار أن المدربين هم الأقرب فى حالة حدوث الإصابة لأي لاعب.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

التدريب على كيفية التعامل مع الحوادث

وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه المدرب خلال عملية الاسعافات الأولية حفاظا على سلامة اللاعبين، وذلك لحين وصول الأطباء أو سيارات الإسعاف، هذا بالإضافة إلى التدريب عن كيفية التعامل مع الحوادث، والإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية.

التنسيق بين مديرية الصحة والشباب

هذا وقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، بتنفيذ مثل هذه الدورات بشكل دوري، لتعزيز معايير السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، مؤكدة على أهمية حصول جميع الأجهزة الطبية والإدارية والفنية في القطاع الرياضي على هذه الدورات والبرامج التدريبية لضمان الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس جامعة الزقازيق

وفى نهاية اللقاء وجه الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة ووكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات وزارة الشباب الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية والوفد المرافق على مدى التعاون المشترك واللقاء المثمر، مؤكدًا على استمرار العمل على تنظيم مثل هذه اللقاءات أو الورش التدريبية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والرياضيين.

ورشة تدربية للمدربين بالشرقية

الشكر من وكيل وزارة الصحة

كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر لهم جميعًا على الدعوة الكريمة وحسن الإستقبال وتنظيم مثل هذه اللقاءات أو الدورات التدريبية التثقيفية للعاملين فى المجال الرياضى، معربًا عن سعادته بالتواجد ومرحبًا بمواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات على مستوى الجامعة والهيئات الشبابية والرياضية بمراكز المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والموهوبين بالشرقية.

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