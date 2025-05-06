جزاءات رادعة لأطباء وفنيين بمستشفى أبو كبير في جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية (صور)

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور المسائي المفاجئ على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

كتابة صنفين من العلاج لشرائهما رغم وجودهما بصيدلية الاستقبال

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بدأ زيارته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي يضم 10 أسرة ويستقبل شهريًّا ما لا يقل عن 5500 حالة مرضية، وكذا إصابات الحوادث، وتلاحظ أثناء المرور كتابة أحد أفراد التمريض بالقسم صنفين من الأدوية لمريض لشرائها من خارج المستشفى، مع عدم الرجوع لصيدلية الطوارئ، وتبين وجود هذه الأصناف بكميات وفيرة بالصيدلية الرئيسية بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلا

مجازة الطبيب وفنيين التمريض بالاستقبال بخصم 3 أيام

كما تلاحظ عدم ارتداء أحد أفراد التمريض الزي الرسمي، والتعامل مع حالة عيادة خارجية بطريقة خاطئة داخل قسم الاستقبال، وقرر وكيل الوزارة مجازاة الطبيب وفنيين التمريض بالاستقبال بخصم 3 أيام من الراتب، لتقصيرهم وعدم التعامل الجيد مع الحالة.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلا

إحالة افراد التمريض بالاستقبال والطوارئ للتحقيق

هذا بالإضافة إلى إحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ، ومشرفة القسم، للتحقيق بسبب ضعف الإشراف، وإحالة باقي أفراد التمريض المتواجد بالنوبتجية بقسم الاستقبال والطوارئ والصيادلة بصيدلية الطوارئ للتحقيق بالشئون القانونية، لعدم الاكتراث بمهام العمل.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

جميعة يوجه إنذارا لشركة الأمن لتقصير الأفراد

كما قرر وكيل الوزارة توجيه إنذار لشركة الأمن، لـعدم القيام بواجبهم وتقصيرهم في تنظيم حركة دخول وخروج المرضى وذويهم بالأقسام الطبية بالمستشفى، ووجود تكدس من ذوي المرضى داخل غرف الملاحظة بقسم الاستقبال والطوارئ، هذا بجانب دخول أشخاص بدراجات بخارية في أماكن غير مصرح بوجود هذه الدراجات بها.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

تقييم الحالة الصحية لإحدى المريضات لزيادة جرعات العلاج

كما تفقد الدكتور هاني جميعة قسم الكلى الصناعي، والذي يخدم ٢١٩ مريضًا، وبه ٦٨ ماكينة غسيل كلوي، منهم ٦ ماكينات تختص بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال، ويتم شهريًّا إجراء عدد ٢٤٠٠ جلسة للمرضى، وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًا رئيس قسم الكلى، بتقييم الحالة الصحية لإحدى المريضات لزيادة جرعات العلاج الخاص بالأنيميا وتعديل قرار العلاج الخاص بها.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

مناظرة الملفات الطبية للمرضى

كما تفقد وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي تسع لعدد ٢٣ سريرًا وتعمل بكامل طاقتها، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، ومتابعة الحالة الصحية والخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن على الحالة الصحية لوالدة إحدى الطبيبات بالمستشفى، موجهًا بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية لها ولجميع المرضى بالمستشفى، كما تفقد قسم المعامل وبنك الدم التجميعي، وغرفة الإدماء به، وتم التأكد من توافر كافة فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، خاصة الفصائل النادرة منها.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلا

23 سريرًا بالعناية المركزة للمبتسرين

وفي نهاية الزيارة تابع وكيل الوزارة الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مبنى مستشفى أبوكبير الجديد، والمزمع إنشاؤه بعدد ٦ طوابق تضم أقسام العمليات بقوة ٦ غرف، وقسم العناية المركزة بقوة ١٥ سريرًا، وقسم العناية المركزة للمبتسرين بقوة ٢٣ سريرًا، وقسم الإقامة الداخلية بقوة ١٦٤ سريرًا، بالإضافة إلى ١٣ عيادة خارجية.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلًا

المتابعة المستمرة للشركة المنفذة للأعمال بالمستشفى

وذلك بتكلفة إجمالية أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا على إدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة للأعمال، للتأكد من التزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال ودخول هذا الصرح الطبي الكبير الخدمة ليساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة لأبناء المحافظة.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى أبو كبير المركزي ليلا

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