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وكيل صحة الشرقية يتفقد انتظام العمل بمستشفى فاقوس المركزي

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد انتظام العمل بمستشفى فاقوس المركزي

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى فاقوس المركزي، وذلك ضمن جولاته الميدانية للوقوف على مدى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وجاهزية المستشفى لاستقبال أي حالات خلال احتفالات عيد تحرير سيناء، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك بعد مروره على مستشفى الحسينية المركزي.

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التدريب الجيد على استخدام الأجهزة الطبية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية: إن وكيل وزارة الصحة تفقد المستشفى في حضور الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى، قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم التأكد من تواجد وانتظام الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة طبقًا للجداول المعلنة، ومن التدريب الجيد للفرق على استخدام الأجهزة الطبية، ومن عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

أعمال التطوير بوحدة الأشعة 

كما تفقد الدكتور هاني جميعة أعمال التطوير الجارية بوحدة الأشعة، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني، بقيمة مليون جنيه، متابعًا التطوير الشامل الذي يتم للحوائط والأرضيات والكهرباء والسباكة، طبقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، كما قام بمراجعة خطوط سير المترددين عليها، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال التطوير لتيسير الخدمة الطبية للمواطنين.

رفع كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة 

 كما تفقد وكيل الوزارة قسم العمليات، وناقش مع مدير المستشفى سبل رفع كفاءة قسم العمليات، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتعزيز إجراء العمليات الجراحية ذات المستوى الثالث، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس.

المستشفى شهدت تطويرا بالأقسام الطبية 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى فاقوس المركزي، شهدت تطورًا ملحوظًا في الأقسام الطبية والخدمات المركزية خلال الفترة الماضية، حيث تم تطوير الأقسام الداخلية، ووحدة العناية المركزة، وعناية الباطنة، والمعمل، وبنك الدم، ووحدة الأطفال المبتسرين، إلى جانب التجهيزات الجارية لاستحداث خدمات طبية جديدة مثل وحدة لعلاج الأورام، ووحدة القسطرة القلبية.

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تقديم خدمة طبية متكاملة

ويأتي هذا ضمن السعي المستمر لتحسين  جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة متكاملة لتحسين حصول المواطنين على مختلف أوجه الرعاية وبأفضل جودة ممكنة.

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زيارة مفاجئة مستشفى فاقوس المركزي وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتور هانى مصطقى جميعة جودة الرعاية الصحية جاهزية المستشفى عيد تحرير سيناء

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