أخبار الاقتصاد اليوم: الفيدرالى الأمريكى يثبت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الدواجن.. والمالية تعلن تخفيف الأعباء والالتزامات عن الممولين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

حسم البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة اليوم الأربعاء في ثالث اجتماع له هذا العام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، في نطاق 4.25% و4.5% وذلك على الرغم من مطالبات الرئيس الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كييتشى يوشيمورا المدير العام لمقر تعزيز استراتيجية الشركات الناشئة فى منصة طوكيو للابتكار TIB، بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الابتكار الرقمى ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

تاثرت الأسهم الباكستانية والهندية فى تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت أسعار الأسهم الباكستانية بينما استقرت الأصول الهندية في تعاملات الأربعاء، وذلك بعد التصعيد وتبادل البلدين القصف اليوم والصراع حول إقليم كشمير.

خفض البنك الوطني البولندي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، كما أُعلن اليوم الأربعاء، أنه تم تخفيض تكلفة الائتمان بمقدار 50 نقطة أساس، وهي خطوة كان يتوقعها محللو السوق وتأتي استجابة لانخفاض معدلات التضخم.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

كشف البنك الأهلي المصري تفاصيل قرض السيارة 2025 للعملاء

وأوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص ومميزات قرض السيارة في 2025 وهي كالتالي:

ارتفعت احتياطات الذهب فى الصين للشهر السادس على التوالي في أبريل، حيث أكدت الدولة الصينية سعيها لتعزيز حيازتها من المعدن النفيس مع اقتراب أسعاره من مستوى قياسي واستمرار الحرب التجارية.

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، وفدًا من قيادات وأساتذة جامعة الزقازيق الأهلية برئاسة الدكتور محمود أبو العيون وبحضور الدكتور محمد حلمى محمد رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتشكيل تحالف مع جمعية المستثمرين لخدمة المجتمع الاقتصادي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، من خلال ربط التعليم في الجامعة بمتطلبات الصناعة والاستثمار.

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع ڤيزيتا لاب، مركز الابتكار التابع لمنصة ڤيزيتا الإلكترونية الرائدة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة جيديا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات قبول المدفوعات الرقمية، وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الملايين من المرضى بمصر في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة، ومن خلال حلول دفع مرنة.

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