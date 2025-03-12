الخميس 13 مارس 2025
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محافظ الشرقية يشارك بحفل إفطار جمعية مستثمري العاشر من رمضان

إفطارجمعية مستثمري
إفطارجمعية مستثمري العاشر من رمضان

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في حفل إفطار جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 48 للمدينة والذي يتزامن مع ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على العدو الصهيوني، واسترداد أرض سيناء الغالية.

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وزير العمل ومحافظ الجيرة 

 وذلك بحضورمحمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة

رئيس جهازتنمية مدينة العبورمن الحضور

اضافة الى المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وعدد من نواب البرلمان ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب.

المحافظ يهنئ اهالى مدينة العاشر من رمضان 

وهنأ محافظ الشرقية أهالي مدينة العاشر من رمضان بمناسبة العيد القومى للمدينة، مؤكدًا أن اسمها محفور في الأذهان كونها مرتبطة بهذا التاريخ الوطني لانتصار أكتوبر المجيد.

منشأت صناعية وتجارية وايدى عاملة 

كما تعد أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهره ونسعى جميعًا للنهوض بقطاع الإستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تُساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة. 

اقدم المدن الصناعية بمصر 

أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان، تُعد أقدم المدن الصناعية وأكبرها حيث تضم 6 ألاف شركة يعمل بهم 400 ألف من الأيدي العاملة المدربة التي تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة ونسعى جاهدين لدعم الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج. 

محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

ذكرى انتصارات  والعاشر من رمضان 

أكد محافظ الشرقية أن ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر والعاشر من رمضان ستظل خالدة في تاريخ مصر الحديث لتؤكد أن القوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء تحت القياده الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية حفل إفطار مدينة العاشر من رمضان جمعية مستثمرى العاشر العيد القومى ال48 ذكرى انتصارات اكتوير انتصارات العاشر من رمضان المجيدة

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