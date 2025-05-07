الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي المصري تفاصيل قرض السيارة 2025 للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص ومميزات قرض السيارة في 2025 وهي كالتالي:

بدون ضامن

تمويل حتى 3 ملايين جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة

تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام

سعر عائد تنافسي

برامج خاصه لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين جم

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جم

بدون مصاريف استعلام ائتماني

بدون مصاريف فتح حساب

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء

السيارات الجديدة
السيارات الجديدة

برنامج موظفين بتحويل راتب

برنامج موظفين بإثبات دخل

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%

برنامج اصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%

برنامج اصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة

 

المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج

 

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقًا والسياسة المعتمدة).

شروط الحصول على القرض

 

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

آلا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

عمولات ورسوم قرض السيارة

 

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة).

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5%أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

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