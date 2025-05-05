الإثنين 05 مايو 2025
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اقتصاد

الحد الأدنى والأقصى للاستثمار في صناديق الأسهم من البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأدنى والأقصى للشراء في صناديق الأسهم في البنك الأهلي المصري.

وقال مسئولو البنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة وفي صناديق (الأسهم) بحد أدنى 5٪؜ وبحد أقصى 20 ٪؜ من جملة أموال صندوق التأمين الخاص وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 الصادر بتاريخ 19 يناير 2025.

تلقي مسئولو البنك الأهلي عبر الصفحة الرسمية للبنك على فيس بوك استفسارات عديدة من العملاء حول مدى وجود صناديق استثمار بعائد يومي للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي في ردهم أن هناك تنويعا في العائد من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، نقدى ذي عائد يومي تراكمي وتوزيع شهري، عائد دوري تراكمي وجوائز، إسلامي، صندوق الصناديق ذي العائد نصف السنوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذي العائد الدوري، صندوق الأهلي حياة ذي عائد سنوي مع التأمين علي الحياة.

وتتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها فيما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.

الإفصاح والشفافية: من خلال النشر الدوري السنوي للمراكز المالية للصناديق بالصحف

توافر الرقابة: من خلال الرقابة المزدوجة على الصناديق من البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي حسابات كل صندوق.
 

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