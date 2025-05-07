"ڤاليو" توقع اتفاقية تعاون مع "ڤيزيتا" و"جيديا" لتوفير حلول دفع ميسرة

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع ڤيزيتا لاب، مركز الابتكار التابع لمنصة ڤيزيتا الإلكترونية الرائدة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة جيديا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات قبول المدفوعات الرقمية، وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الملايين من المرضى بمصر في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة، ومن خلال حلول دفع مرنة.

شراكة فيزيتا وڤاليو

ومن خلال شراكتها مع ڤيزيتا، تواصل ڤاليو تعزيز تواجدها في قطاع الرعاية الصحية بمصر عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، مستفيدةً من إنجازاتها السابقة في هذا القطاع. وفي إطار هذا التعاون، ستوفر «ڤاليو» خطط سداد مرنة لمشتركي برنامج «شامل»، التابع لمنصة ڤيزيتا، على مختلف الخدمات الطبية ومستلزمات الصيدلية، مع إتاحة خيارات الدفع الإلكتروني غير النقدي المقدمة من «جيديا» لتخفيف الأعباء المالية وتيسير حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية بتكاليف أقل.

يوفر برنامج «شامل» خصومات تصل إلى 80% على مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك العمليات الجراحية، التحاليل، الأشعات، الاستشارات الطبية، وعلاج الأسنان، ضمن شبكة تضم أكثر من 8000 مقدم رعاية صحية في جميع أنحاء مصر. كما سيتم قريبًا إتاحة خطط الدفع المرنة المقدمة من ڤاليو على مزيد من الخدمات الطبية عند إطلاق حلول الدفع الرقمية على منصة ڤيزيتا.

وفي هذا السياق، أكد معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو»، على أهمية هذه الشراكة، حيث ستسهم في توفير خدمات رعاية صحية بأسعار مخفضة للمرضى، وبالتالي سد فجوة التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الخاصة، في ظل افتقار 90% من سكان مصر للتغطية الصحية الملائمة، ووصول نفقات الرعاية الصحية الخاصة إلى 180 مليون دولار أمريكي سنويًا.

كما أعرب لطفي عن سعادته بهذه الشراكة التي ستثمر عن تحقيق رؤية جميع الأطراف مدعومة بخبراتهم ودرايتهم العميقة بمجال التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، مما سيتيح المزيد من الفرص للمصريين وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية فائقة الجودة دون مواجهة أي ضغوط مالية. وأوضح لطفي أن دمج حلول «ڤاليو» الابتكارية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، يسهم في توفير حلول دفع فعالة وإحداث تغيير إيجابي وملموس في حياة المرضى.

رعاية صحية عالية الجودة تكون متاحة وميسورة التكلفة

ومن جانبها، أضافت علا علي الدين، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ڤيزيتا»، "في ڤيزيتا، نؤمن أن لا أحد يجب أن يضطر للاختيار بين صحته والأعباء المالية.. إطلاق "شامل" وتعاوننا مع ڤاليو وجيديا يعكس التزامنا القوي بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تكون متاحة وميسورة التكلفة. ومع ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، يواجه الكثيرون خيارات محدودة للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، وهنا يأتي دور شامل ليساهم في تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وجعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول جميع شرائح المجتمع المصري، من خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق ڤيزيتا".

وفي سياق متصل، أوضح شكري أسمر، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ڤيزيتا» ورئيس «ڤيزيتا لاب»، أن استراتيجية الأعمال في «ڤيزيتا لاب» تركز على الشراكات وصفقات الدمج والاستحواذ التي تعزز الابتكار لدعم عملاء «ڤيزيتا».

وأشار أسمر إلى أن الشراكة الثلاثية بين ڤاليو وجيديا و«ڤيزيتا لاب» تأتي في إطار التزام المركز بدمج حلول التكنولوجيا المالية في منصات الرعاية الصحية، وهو ما سيثمر عن توفير خطط سداد وخيارات دفع غير نقدية وتمويلات مرنة، لتمكين ملايين المصريين من الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية دون تحمل أي أعباء مالية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أضاف أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر، أن الشركة تعكف على تقديم حلول دفع رقمية ابتكارية تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق المصرية، وتعزز الشمول المالي بتوفير كافة احتياجات الدفع الإلكتروني المطلوبة من خلال منصة مبتكرة تمكن مستخدمي التطبيق من الدفع بأكثر من طريقة من خلال بوابة التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع «ڤاليو» و«ڤيزيتا»، حيث ستسهم في تحسين تجربة الدفع الرقمي، ولا سيما في قطاع الرعاية الصحية، عبر تقديم خيارات دفع سلسة وآمنة للمرضى. كما أشاد نادر بهذا التعاون الذي يعكس التزام الشركة بتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تعزز نمو الأعمال، وتسهل المعاملات المالية للشركات والعملاء.

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