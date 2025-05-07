التصعيد بين الهند وباكستان ينعكس على البورصة والعملة

تاثرت الأسهم الباكستانية والهندية فى تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت أسعار الأسهم الباكستانية بينما استقرت الأصول الهندية في تعاملات الأربعاء، وذلك بعد التصعيد وتبادل البلدين القصف اليوم والصراع حول إقليم كشمير.

كما تأثرت العملة الهندية امام الدولار بسبب الصراع الدائر حاليا حول إقليم كشمير.

الأسهم الباكستانية تصل إلى أقل مستوى لها

تراجع مؤشر كيه.إس.إي 30 الرئيسي للأسهم الباكستانية بنسبة 6.1 بالمئة ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 ديسمبر الماضي.

الأسهم الهندية تتماسك

فى نفس السياق، تأرجح مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 للأسهم الهندية بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن تراجع في البداية بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة.

كما تراجع سعر العملة الهندية أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمئة في حين سجل العائد على سندات الخزانة العشرية الهندية تغييرا طفيفا.

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