جمعية مستثمري العاشر تبحث مع جامعة الزقازيق الأهلية ربط التعليم بمتطلبات الصناعة

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، وفدًا من قيادات وأساتذة جامعة الزقازيق الأهلية برئاسة الدكتور محمود أبو العيون وبحضور الدكتور محمد حلمى محمد رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتشكيل تحالف مع جمعية المستثمرين لخدمة المجتمع الاقتصادي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، من خلال ربط التعليم في الجامعة بمتطلبات الصناعة والاستثمار.

وصرح الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر، بأهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق المؤسسات التعليمية لدعم الصناعة والاستثمار وخاصة دور جامعة الزقازيق الأهلية داخل مجتمع الصناعة والاستثمار في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا شكره وتقديره لقيادات جامعة الزقازيق الأهلية لحرصهم على التواصل والشراكة الجادة لربط التعليم بسوق العمل وتعزيز دور البحث العلمي، في النهوض بالصناعة والاستثمار، ودعم مشروعات التخرج.

وأعرب الدكتور محمود أبو العيون رئيس مجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية، عن تطلعه لتحقيق أقصى درجات التعاون والشراكة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التعليم التطبيقية في مختلف تخصصات الجامعة التي تقام على مساحة 48 فدان في مدينة المعرفة ضمن مساحة 350 فدان مملوكة لجامعة الزقازيق.

وأضاف أن الجامعة لديها خطة واضحة وتعمل على تطويرها بشأن احتياجات سوق العمل، بما يجعل الجامعة مقصد رئيسي لجميع الطلاب حيث استقبلت حتى الآن 4625 طالب وتستهدف الوصول إلى 20 ألف طالب بحلول عام 2030، حيث اهتمامها بالتخصصات المهمة وثيقة الصلة بالصناعة والاستثمار وأسواق العمل، كما تقدم الجامعة كافة أنواع الاستشارات العلمية التي تخدم الشركات ورواد الأعمال والاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال الدكتور محى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن أوجه التعاون مع الجامعة، كثيرة ومتنوعة ومهمة للغاية، والتي من بينها على سبيل المثال إقامة وحدة تقييم علمية محايدة ومعتمدة ومتخصصة في تقييم الشركات والمشروعات فيما يخص المنتجات والأصول والاستثمارات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة، وتتعدد أوجه التعاون مع جامعة الزقازيق لوجودها داخل مدينة العاشر من رمضان.

وتحدث الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إن جامعة الزقازيق الأهلية سوف تقوم بدور محوري ورئيسي في دعم مجتمع الصناعة والاستثمار الذي تنشأ بداخله، وبما يحقق أقصى درجات الفائدة والقيم المضافة لكافة سكان المدينة وجميع العاملين بها، حيث إنه لابد من مؤسسات علمية متخصصة تقام داخل المدن الصناعية لإمدادها بكل ما تحتاجه من بحوث ودراسات وكوادر وخريجين على أعلى درجات الكفاءة والتدريب.

وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس الجمعية لشئون اللجان، على ضرورة تعزيز الشراكة والمنافع المتبادلة من خلال خطوات وآليات تنفيذ واضحة يتم وضعها وتنفيذها بالتعاون مع اللجان المتخصصة داخل جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحيث يكون التعاون شامل لكافة القطاعات ووثيق الصلة باحتياجات وتطبيقات كل قطاع مع تحقيق منافع متبادلة للاستفادة من البحوث العلمية والعملية، وكذلك دعم عمليات التوظيف والتشغيل لخريجي الجامعة.

وجاءت هذه المباحثات على هامش الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان والذى اعتمد خلاله تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2024 بإجماع الحضور.

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