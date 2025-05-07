وزير الاتصالات يلتقي مسئولي شركات يابانية لبحث فرص التعاون والاستثمار

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كييتشى يوشيمورا المدير العام لمقر تعزيز استراتيجية الشركات الناشئة فى منصة طوكيو للابتكار TIB، بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الابتكار الرقمى ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

جهود وزارة الاتصالات

ويأتى ذلك فى مستهل زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا للعاصمة اليابانية طوكيو حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "كريتيفا" ومنصة طوكيو للابتكار فى مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال لاسيما فى مجال الذكاء الاصطناعى.

تجدر الإشارة إلى أن منصة طوكيو للابتكار (TIB) تم تدشينها فى مايو 2024 بدعم من حكومة طوكيو، لتعزيز منظومة الابتكار والشركات الناشئة، من خلال تقديم خدمات احتضان وتوجيه واستشارات، وبناء شراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الأكاديمية والحكومية.

وتضم المنصة حاليًا أكثر من 140 شريكًا من القطاع الخاص، وتعمل على تمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير قدرات الطلاب والشباب.

وفى إطار الجهود المبذولة للاستفادة من الخبرات العالمية فى توطين صناعة الإلكترونيات وتنمية صناعة أشباه الموصلات فى مصر عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع مسؤولي شركات يابانية تعمل فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بحضور السيد سفير مصر لدى اليابان؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتطورات التي تشهدها صناعة التعهيد، ومجالات البحث والتطوير والهندسة الإلكترونية وأشباه الموصلات فى مصر، والمبادرات والبرامج التدريبية التى يتم تنفيذها لإعداد الكفاءات البشرية فى مختلف التخصصات التكنولوجية، واستكشاف آفاق التعاون المشترك.

وفى هذا السياق، التقى الدكتور عمرو طلعت شينيتشى يوشيوكا المدير التنفيذى للتكنولوجيا بشركة رينيساس للإلكترونيات Renesas Electronics، وعدد من قيادات الشركة. تناول اللقاء فرص استثمار الشركة والتواجد فى السوق المصرى.

وتعمل شركة رينيساس للإلكترونيات فى مجال تصنيع أشباه الموصلات. وتركز أنشطتها على صناعات: السيارات، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية، والإلكترونيات الاستهلاكية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع نوبورو سايتو الرئيس والرئيس التنفيذى بشركة "تى دى كاى " TDK المتخصصة فى تصنيع المكونات الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، ووحدات الطاقة، والبطاريات. بحث الاجتماع الفرص المتاحة لإنشاء مراكز للتصنيع لها فى مصر وفرص تأسيس مراكز للبحث والتطوير والاختبار.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع ماساهيرو أويا المدير التنفيذى للتخطيط الاستراتيجى العالمى والتسويق ونائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجى العالمى والتسويق بشركة ميتسوبيشى إلكتريك Mitsubishi Electric المتخصصة فى مجالات الأتمتة الصناعية وأنظمة النقل وأشباه الموصلات والإلكترونيات تناول الاجتماع بحث فرص التعاون والاستثمار.

وحضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

زيارة وزير الاتصالات لليابان

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور اليابان حاليًا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، ومسؤولى مراكز الابتكار، والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب قيادات عدد من الشركات اليابانية، وذلك بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري.

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