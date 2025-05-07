وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

التسهيلات الضريبية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.



حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب

وشدد الوزير، على وجود نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.

وقدمت “فيتو” في ملحق خاص من 14 صفحة، بالعدد الورقي الصادر بتاريخ 6 مايو 2025 يتضمن كل التفاصيل الخاصة بالتسهيلات الضريبية، في ظل دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسيرات الضريبية.

ونستعرض فيما يلى عدد من الحوافز والتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية:

9 إعفاءات ضريبية:

رسم تنمية الموارد المالية للدولة

ضريبة الدمغة



رسوم التوثيق والشهر لكل من:



▪ عقود تأسيس الشركات والمنشآت

▪ عقود التسهيلات الائتمانية والرهن

▪ الضمانات المقررة للحصول على التمويل

ضريبة الأرباح الرأسمالية



ضريبة توزيعات الأرباح

ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات

نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح

0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه

0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه

0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه

1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه

1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه

إقرارات إلكترونية

إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور.

إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا.

نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات.



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