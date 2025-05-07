الصين تضيف أطنانا من الذهب إلى احتياطياتها للشهر السادس

ارتفعت احتياطات الذهب فى الصين للشهر السادس على التوالي في أبريل، حيث أكدت الدولة الصينية سعيها لتعزيز حيازتها من المعدن النفيس مع اقتراب أسعاره من مستوى قياسي واستمرار الحرب التجارية.

وارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بنحو 70 ألف أونصة الشهر الماضي، وفقًا لبيانات صدرت اليوم الأربعاء.

وقدّر البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الذهب لدى البنك تبلغ حوالي 8% من إجمالي احتياطياته، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ حوالي 20%، وأقل بكثير من النسبة المرتفعة التي شهدتها بعض الاقتصادات المتقدمة.

البنوك المركزية ومشتريات الذهب

ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، في ظل سعي السلطات إلى تنويع حيازتها بعيدًا عن الدولار الأميركي.

ارتفاع أسعار السبائك 30%

كما ساهم ارتفاع أسعار السبائك (بنحو 30% هذا العام) في تزايد الطلب على الاستثمار، حيث تُزعزع الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة استقرار الأسواق المالية، وتُثير المخاوف بشأن الأصول الأميركية، وتُعزز الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

في الصين، ظهرت بوادر إقبال متزايد من المستثمرين على الذهب، حيث ارتفعت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى مستوى قياسي في الأسابيع الأخيرة.

كما دفع الإقبال الشره على الاستثمار في الداخل بنك الشعب الصيني إلى إصدار حصص جديدة للبنوك التجارية لاستيراد السبائك.

جولدمان ساكس واحتياطات الذهب

وزادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، بعد تجميد الاحتياطيات الروسية، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس، التي كانت من بين أكثر المتفائلين بارتفاع أسعار السبائك في الأشهر الأخيرة.

وصرح محللون في مذكرة صدرت في مارس بأن هذا الاتجاه يُرجّح أن يكون "تحولًا هيكليًا في سلوك إدارة الاحتياطي، ولا نتوقع انعكاسًا في المدى القريب".

أسعار الذهب الفورية خلال ابريل

بلغ سعر الذهب الفوري ذروته الأخيرة في أبريل، عندما تجاوز 3500 دولار للأوقية. وقد سجل الذهب مكاسب شهرية حتى الآن هذا العام، وبلغ آخر سعر له حوالي 3387 دولارًا.

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