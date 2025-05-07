الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وسط ترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى، المركزي الصيني والبولندي يخفضان أسعار الفائدة

المركزى البولندى
المركزى البولندى

خفض عدد من البنوك المركزية اليوم الأربعاء سعر الفائدة وسط ترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى التى تصدر اليوم الأربعاء.

 

البنك المركزي البولندي

وخفض البنك الوطني البولندي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، كما أُعلن اليوم الأربعاء، أنه تم تخفيض تكلفة الائتمان بمقدار 50 نقطة أساس، وهي خطوة كان يتوقعها محللو السوق وتأتي استجابة لانخفاض معدلات التضخم.

 

سعر الفائدة الرئيسي 

وأفاد البنك المركزي البولندي أن سعر الفائدة الرئيسي  تم تخفيضه إلى 5.25%. 

 

الصين تخفض أسعار الفائدة 

وخفضت الصين هى الأخرى سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية للاقتصاد الصيني.

وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونج شنج، اليوم الأربعاء، خفض سعر الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%. كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى انخفاض معدلات التضخم سعر الفائدة الرئيسي معدلات التضخم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الرائد والهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 (آخر تحديث)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة ادعاءات إحدى السيدات بشأن ميراث والده الراحل

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

مدبولي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد خلال أيام وننتظر اتفاقا سعوديا قريبا

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمود شلتوت، شيخ الأزهر وأول من لُقِّب بـ"الإمام الأكبر"

خالد الجندي: القرآن لا يجيب إلا عن الأسئلة النافعة والفضول الزائد يقود للإلحاد (فيديو)

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية