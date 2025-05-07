وسط ترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى، المركزي الصيني والبولندي يخفضان أسعار الفائدة

خفض عدد من البنوك المركزية اليوم الأربعاء سعر الفائدة وسط ترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى التى تصدر اليوم الأربعاء.

البنك المركزي البولندي

وخفض البنك الوطني البولندي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، كما أُعلن اليوم الأربعاء، أنه تم تخفيض تكلفة الائتمان بمقدار 50 نقطة أساس، وهي خطوة كان يتوقعها محللو السوق وتأتي استجابة لانخفاض معدلات التضخم.

سعر الفائدة الرئيسي

وأفاد البنك المركزي البولندي أن سعر الفائدة الرئيسي تم تخفيضه إلى 5.25%.

الصين تخفض أسعار الفائدة

وخفضت الصين هى الأخرى سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية للاقتصاد الصيني.

وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونج شنج، اليوم الأربعاء، خفض سعر الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%. كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.

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