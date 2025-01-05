طرق الحصول على قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

يرغب الكثير من المواطنين، في امتلاك سيارة خاصة بهم، ولكنهم لا يمتلكون الأموال التي تساعدهم في شرائها، وهذا ما جعل العديد من البنوك المصرية تعمل على تقديم قروض السيارات، والتي يأتي من أبرزها البنك الزراعي المصري.

قروض السيارات من البنك الزراعي المصري

يتمتع البنك الزراعي المصري، بدوره الكبير في تقديم العديد من الخدمات المصرفية لمساعدة المواطنين في شراء احتياجاتهم، والتي يأتي في مقدمتها خدمة طرق الحصول علي قروض السيارات من البنك الزراعي المصري، لتمويل شراء السيارات الملاكي، لجميع الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي.

قرض السيارة

الفئات التي تحصل على قروض السيارات من البنك الزراعي المصري

وتشمل الفئات التي يمكن أن تحصل على قروض السيارات من البنك الزراعي المصري، الموظفين في القطاع العام، وقطاع الأعمال، والعاملين الدائمين بالحكومة، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بالإضافة إلى المزارعين وأصحاب المهن الحرة.

قيمة قروض السيارات من البنك الزراعي المصري

ويقدم البنك الزراعي، قروض كبيرة لشراء السيارات، تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه، لجميع الفئات التي أشرنا إليها في السطور السابقة، كما يقدم الينك أسعار فائدة تنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، والتي تصل إلى 26% متناقصة على إجمالي القرض.

ومن الممكن أن يقوم البنك بتغطية نحو 100% من قيمة السيارة، ويستطيع العميل الحصول على مقدم يبدأ من 25 % من قيمة السيارة، مع إمكانية لسداد القرض على 84 شهرا، ويتيح قرض السيارات من البنك الزراعي المصري للمولين، خطط سداد التمويل، تتناسب وظروف وإمكانيات جميع الفئات المذكورة، بما فيهم المزارعين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق.

عرض أسعار.

مميزات قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

هناك العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها عند الاستفادة بقرض السيارة من البنك الزراعي المصري، والتي يأتي من أبرزها أنه يأتي بتمويل مرة، ويمكن الحصول عليه من خلال تحويل الراتب، أو بدون، بالإضافة إلى أن راتب المقترضين من الممكن أن يبدأ من 3 آلاف جنيه حد أدنى للدخل، مع تقديم خطط تمويل تناسب الجميع، وإجراءات سهلة وموافقة سريعة.

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