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خارج الحدود

جاهزون للحرب، ماذا قالت باكستان عن هجوم كشمير في الغرف المغلقة بمجلس الأمن

مندوب باكستان الدائم
مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتو

رفضت باكستان رفضا قاطعا اتهامات الهند لها بشأن العلاقة بهجوم المسلحين في إقليم كشمير يوم 22 أبريل الماضي، والذي أودى بحياة 26 شخصا.

وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد للصحفيين، أمس الاثنين: "نرفض رفضا قاطعا محاولات الهند اتهام باكستان بالهجوم الإرهابي يوم 22 أبريل، الذي دانته باكستان وجميع أعضاء مجلس الأمن".

وأضاف أن "تصريحات الهند اتهامات لا أساس لها، يراد توظيفها في خدمة المصالح السياسية والأغراض الاستراتيجية".

وأكد أن باكستان لا تريد المجابهة، لكننا مستعدون لحماية سيادتنا وسلامة الأراضي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأدلى المندوب الباكستاني بتصريحه في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، عقد بطلب إسلام آباد ونوقش خلاله التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.

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باكستان الهند أقليم كشمير مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة

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