مقطع صادم يهدد بحرب نووية، الهند تقطع المياه وتجفف نهر باكستان (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف جفاف نهر تشيناب في باكستان، بعد قطع الهند المياه بشكل كامل عن النهر، حيث وصف النشطاء ذلك بأن الأمر غير عادي، وأن الهند تشعل الحرب مع باكستان، بقطع المياه بالكامل عن نهر تشيناب.

وكل من الهند وباكستان تمتلكان أسلحة نووية الأمر الذي يزيد المخاوف من تطور الصراع بين الدولتين إلى حربًا نووية مدمرة.

الهند تقطع المياه عن باكستان

يذكر أن الهند قامت بإغلاق سد "صلال" بشكل كامل، وذلك بعد ساعات فقط من وقف سد "باجليهار" للطاقة الكهرومائية، وكلا السدين يقعان على نهر تشيناب، أحد الأنهار الرئيسية التي تُدار بموجب "معاهدة مياه نهر السند" بين البلدين.

الهند تقطع المياه عن نهر باكستان، فيتو



وأكد الخبراء أن هذا التصعيد قد يفتح باب أزمة جديدة بين البلدين النوويتين، حيث فتحت الهند السدين لوقت محدود بعد هطول أمطار، ثم أغلقتهما مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء "آسيان"

كما أفادت وسائل الإعلام الهندية بأن اليوم الاثنين، قامت حكومة نيودلهي بوقف تدفق المياه من سد باجليهار، على نهر تشيناب، إلى باكستان، في الوقت الذي شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أن بلاده لن تتخلى عن نقطة من مياهها.

الهند تعلق العمل بمعاهدة المياه مع باكستان

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن الهند قامت بخطوة جديدة في إطار تعليقها العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها مع باكستان عام 1960، بعد الهجوم الذي استهدف إقليم جامو وكشمير.

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🔴غير عادي.. الهند تشعلها مع باكستان: قطع المياه بالكامل عن نهر تشيناب!



أغلقت الهند سد "صلال" بشكل كامل، وذلك بعد ساعات فقط من وقف سد "باجليهار" للطاقة الكهرومائية.

كلا السدين يقعان على نهر تشيناب، أحد الأنهار الرئيسية التي تُدار بموجب "معاهدة مياه نهر السند" بين البلدين.… pic.twitter.com/O7qY68H62r — الصين بالعربية (@mog_china) May 5, 2025



وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن الهند أوقفت تدفق المياه من سد باجليهار على نهر تشيناب إلى باكستان، وتخطط الهند أيضا لقطع تدفق المياه من سد كيشانجانجا على نهر جيلوم، وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة للصحيفة الهندية.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في مؤتمر صحفي: إن "باكستان لن تكون الطرف المبادر بالتصعيد، لكنها سترد على أي هجوم من طرف الهند؛ وبموجب "معاهدة مياه نهر السند" التي توسط فيها البنك الدولي بين الهند وباكستان يتقاسم البلدان 6 أنهار، إذ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وغيلوم وتشيناب) تذهب إلى باكستان.

وتتهم باكستان الهند باستمرار انتهاك المعاهدة، من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام آباد تسيطر على كميات أكبر من المياه نتيجة للمعاهدة.

الجدير بالذكر أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، بعد إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة بهلجام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

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