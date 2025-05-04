الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

الهند توقف تدفق مياه نهر تشيناب عن باكستان

التوترات بين الهند
التوترات بين الهند وباكستان، فيتو

نقلت وكالة Press Trust of India عن مصدر قوله: إن السلطات الهندية أوقفت مؤقتا تدفق المياه عبر سد باجليهار على نهر تشيناب على الحدود مع باكستان.

وكالة PTI: الهند تقطع عن باكستان مياه نهر تشيناب 

وقال المصدر: إن الحكومة الهندية تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشانجانجا على نهر جيلوم.

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وأوضحت الوكالة الهندية أن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك، باجليهار في رامبان في جامو وكيشانجانجا في شمال كشمير، تمنح الهند القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه.

ويأتي ذلك في ظل التوترات الكبيرة بين الهند وباكستان بعد الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في إقليم كشمير.

 

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الهند باكستان نهر تشيناب سد باجليهار الحكومة الهندية سد كيشانجانجا نهر جيلوم أقليم كشمير

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